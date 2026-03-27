Por una "botella de whisky": la discusión entre el tío de la novia y el autor del atropello mortal de la boda en Torrejón

El tío de la novia ha hablado sobre la conversación que mantuvo con el autor de la muerte de cuatro personas en una boda en Torrejón: "Le vi con una botella de whisky, que era de nuestra boda. Le dije, 'primo, me echas un poquito'... me respondió que en la boda mandaba él".

El tío de la novia ha hablado sobre las palabras que mantuvo con Micael, el condenado por matar a cuatro personas en la boda de Torrejón. En unas palabras sobre una botella de whisky, una que, dice, le dejó "pasmado": "La cara que tenía no era normal. Daba miedo".

"Le vi por primera vez con una botella de whisky que tenían, que era de la boda nuestra. Amablemente le dije, 'primo, me echas un poquito, si no te importa'. Fue de mala postura y me dijo que no, que la botella era suya y que mandaba él", cuenta.

En ese sentido, dice que se quedó "pasmado" y que "daba miedo": "La cara que tenía no era normal. Los ojos se le salían de la cara".

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