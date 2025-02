El biógrafo de Chiquito recuerda su última conversación: "Me llamó llorando y diciendo que estaba solo"

Vicente Pitarch, biógrafo de Chiquito de la Calzada, accede a hablar con Equipo de Investigación sobre los últimos años del humorista. Tras su caída y su posterior ingreso en el hospital, le llamó para hablar de su situación. Y, es que, la sobrina que le solía cuidar se había sometido a una operación de hernia.

"Entonces me llamó él y me dijo 'estoy aquí solo. Me llamó llorando", cuenta. Tras esta llamada telefónica, el humorista se pasó cuatro días con él y, cuando se fue de su casa, lo llevaron a casa de su sobrina Loli". "La siguiente noticia que tuve fue cuando me llamaron y me dijeron que acaba de fallecer Chiquito", se lamenta.