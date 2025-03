Así relató Fayna los malos tratos de 'El Yoyas' ante el juez: "Me dejó el cuerpo marcado, me amenazaba..."

Fayna Bethancourt, expareja de 'El Yoyas', desveló ante el juez todo lo que sufrió por las agresiones que le propinaba su exmarido: "Me retorció los brazos, me pegó puñetazo en las nalgas".

Tras todo lo vivido durante la relación, Fayna decidió separarse de Carlos Navarro, alias 'El Yoyas', y le denunció por los malos tratos que sufrió durante los años que estuvieron juntos. Unos episodios que fueron a peor en la parte final de la relación, cuando Fayna comenzó a negarse a las exigencias de 'El Yoyas'.

"La violencia física más dura y extrema fue así al final de la relación. Pero es que fue acorde con mi despertar. Si tú dices que sí a todo, ¿para qué te van a agredir físicamente?, ¿no? Pero claro, cuando el mono muerde o te dice no, no salto, ahí es cuando pum, le das una patada para que salte. Entonces, en mi caso, fue así", relata.

El momento más estremecedor llegó durante su declaración ante el juez, donde describió todo lo ocurrido: "Me dejó el cuerpo marcado y no recuerdo muy bien por qué empezó. Me retorció los brazos, me pegó puñetazo en las nalgas, me retorció con tanta fuerza que caía el suelo y él me hablaba al oído. Me amenazaba, me insultaba, 'puta, guarra, desgraciada, es que te voy a matar' y lo único que recuerdo es de pronto sentir algo frío y un olor a batido de fresa y era mi hijo con dos añitos tirando un batido de fresa por encima en un gesto de defensa hacia mí".

El episodio que supuso la huida de Fayna se produjo en mayo de 2017, donde se realizó fotografías de las marcas en el cuello que le quedaron durante la agresión de 'El Yoyas': "Esa fue la primera vez que de verdad me pegó. Me tiró encima de la cama, me volvió a retorcer el brazo y ya me dijo en el oído 'las costillas o el brazo, las costillas o el brazo'. Yo recuerdo llegar a un punto de, como él me sacaba de la cama por la noche cuando le daba el ataque, yo dormía con mi lápiz así afilado".

Tras esa marcha, también pide el divorcio al que era padre de sus hijos, que también la amenazó durante el proceso. "Que sí petarda, que sí, que ya te los firmaré. Y eso, que me das mucha penita, guapa, pero mucha pena. Vas a ser tan pobre que no vas a tener dinero, bonita. Y solo te van a querer para darte por culo y escupirte en la cara, que es lo único para lo que te van a querer", aseguró 'El Yoyas' en un audio a Fayna.