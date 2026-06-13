Así nació Booking: Equipo de Investigación habla con uno de los primeros hoteles que colaboró con la empresa

Situado en Ámsterdam, el director del séptimo hotel en unirse a la plataforma recordaba con orgullo haber formado parte de los primeros alojamientos que apostaron por este sistema de reservas online.

La historia de Booking comenzó en 1996 en Ámsterdam, donde un grupo de jóvenes ideó una nueva forma de comercializar habitaciones de hotel cuya propuesta consistía en visitar distintos establecimientos para ofrecerles una plataforma de reservas con unas comisiones mucho más bajas que las de las agencias de viajes.

Mientras estas cobraban hasta un 25% por cada reserva, Booking ofrecía trabajar con un porcentaje del 7%, una diferencia que llamó rápidamente la atención de muchos hoteleros. El modelo funcionó desde el principio y, antes de cumplir su primer año de vida, la plataforma ya había gestionado más de 5.000 noches de hotel.

Desde su ciudad de origen, la empresa amplió su actividad a países como Reino Unido, Francia, Austria, Italia y España y en 2001 ya había alcanzado una plantilla de 56 trabajadores.

Equipo de Investigación habló en 2024 con uno de aquellos pioneros: el séptimo establecimiento que decidió unirse a la plataforma. Situado en Ámsterdam, su director recordaba con orgullo haber formado parte de los primeros alojamientos que apostaron por este sistema de reservas online.

Sin embargo, la relación entre los hoteles y la plataforma ha cambiado con el paso del tiempo. "En este momento ya no hay elección. Booking es demasiado grande y los necesitas", reconocía la propietaria del establecimiento, que aseguró que entre el 60% y el 70% de sus reservas llegan a través de la plataforma.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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