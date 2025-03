Así justificó 'El Yoyas' su huida de la justicia: "Prefiero la condición de prófugo que la condición de reo"

El periodista Carlos Quílez habla con Carlos Navarro, alias 'El Yoyas', cuando lleva 3 semanas en busca y captura tras haber sido condenado por maltratar a su expareja y no haberse entregado a la justicia. Una decisión en la que se reafirma cuando es entrevistado por el periodista.

"Me he encontrado con un hombre obsesionado con su situación, empecinado, totalmente empecinado, en no entregarse a la justicia", recuerda Carlos Quílez sobre 'El Yoyas'.

Por su parte, el prófugo aseguró al periodista que no tenía intención de entregarse: "Me lo he planteado muchas veces, de hecho me lo planteo cada diez minutos, pero prefiero la condición de prófugo que la condición de reo. No me van a encontrar y moriré de pie, no de rodillas".