Así expulsaron los vecinos del Sector 6 de la Cañada Real a Equipo de Investigación de su barrio: "Llegáis aquí como si fuésemos salvajes"

"Como veis, ya vemos hogueras que, en muchas ocasiones, lo que indican es que hay un punto de venta o tienen mercancía para distribuir", indicaba un agente a Equipo de Investigación en este reportaje de 2021 mientras recorrían el Sector 6 de la Cañada Real en un vehículo policial. Solo en esta zona, de 2011 a 2021, se produjeron más de 40 operaciones y fueron detenidas más de 2.000 personas. También se desarticularon 15 clanes relacionados con el tráfico de drogas.

El coche llegaba a la zona de la iglesia, uno de los puntos más conflictivos en el que duermen en tiendas de campaña los 'machacas', encargados de vigilar el tráfico de clientes y de advertir de la llegada de la Policía. "¿Qué nivel de peligro hay ahora en este sector de la Cañada Real?", quería saber la redactora. "Nosotros, en las últimas operaciones, hemos encontrado siempre en los registros practicados en los domicilios armas de fuego", aseguraba el inspector.

Muy cerca de este "punto caliente", el equipo se apeaba del vehículo para recorriendo el camino a pie, sin la presencia de las fuerzas de seguridad. "Perdone, ¿qué tipo de droga se vende? Han caído varios clanes importantes, ¿verdad? ¿Quién manda ahora mismo en este sector?", preguntaba a uno de los vecinos la reportera.

Cuando los camellos y 'machacas' detectaron la presencia de las cámaras, no tardaron en intentar echarles del barrio. "Yo que vosotros me iba de aquí. Vais a acabar teniendo problemas. Si la policía no está...", les advertían. "Habéis llegado aquí como si fuéramos unos salvajes", lamentaban algunos de ellos.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2021 que laSexta volvió a emitir este viernes.