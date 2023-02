Tras la desaparición de Aurora Mancebo, en febrero de 2004, los agentes rastrearon palmo a palmo los alrededores de la urbanización dónde vivía, la zona de bosque cercana, sin encontrar rastro. No fue hasta 12 días después cuando un vecino, que paseaba al perro, localizó su ropa en el bosque. Equipo de Investigación estrenó en 2022 un reportaje titulado 'El misterio de Aurora' que laSexta vuelve a emitir este 17 de febrero y que recoge las explicaciones de Francisco Pérez, profesor de psicología Criminal de la UCJC, sobre el hallazgo de su ropa y algunos objetos de la joven.

En un rincón, que se había rastreado anteriormente y en el que no había nada, se encontraron su abrigo, encima de un montón de ramas, los botines, sus pantalones, la camiseta, su ropa interior, sus calcetines... Por cómo se encontró la ropa, totalmente seca pese a que los días anteriores había llovido intensamente y en buenas condiciones, indicaba que no había habido violencia.

Pero además de su ropa se encontró una biblia que Aurora sacó de casa a escondidas enrollada en un fular y otros objetos que aparecieron dentro de los bolsillos del abrigo: sus pendientes, una pulsera, una cajita, un cuaderno, un llavero sin llaves y botella con arena de colores.

Francisco Pérez, profesor de psicología Criminal de la UCJC, explicó a Equipo de Investigación que las pertenencias de la joven se abandonaron allí bastante después de que desapareciese: "Aurora nunca estuvo en este escenario".

"La manera en la que aparece su ropa, en muy buenas condiciones, indica que no se había arrancado del cuero. No nos habla de violencia: o se desnudó porque quiso o porque la obligaron", explica el experto. No obstante, llaman la atención manchas de verdín en la ropa, "somo si se hubiese arrastrado" y una pequeña mancha de sangre en la manga y la parte baja del abrigo, sangre que era suya y que pudo deberse a que le arrancaron la pulsera que llevaba.

Todo hace pensar, según el experto, que "algo debió salir mal cuando se encontró con alguien que la conocía".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de diciembre de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.