Equipo de Investigación indagó en 2018 en la historia del famoso narcotraficante gallego Sito Miñanco. El programa pudo hablar con la madre de su exmujer, que por entonces tenía un juicio pendiente por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, una acusación que su madre negaba: "No admitimos nada de eso", sostuvo ante las cámaras.

"Ella no tiene nada que ver, ella no vive con él ni está con él", insistía la mujer, pese a las acusaciones que pesaban contra su hija: "La Fiscalía puede decir muchas cosas, pero no. Ella está separada del marido, no tiene nada que ver", reiteraba. Puedes escuchar su defensa en el vídeo que ilustra estas líneas.

*El contenido al que hace referencia esta información corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2018 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.