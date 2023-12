El acusado de organizar un 'simpa' multitudinario durante la celebración de un bautizo en Galicia habla con Equipo de Investigación. El reportaje, estrenado en octubre, ha sido emitido nuevamente en laSexta este sábado.

La encargada del restaurante, María Suárez, relató ante las cámaras del programa cómo el hombre abonó una fianza de 3.500 euros y "el resto se tenía que pagar el día del evento".

Según el testimonio de ésta, al margen de la comida, (menús de hasta tres platos), el hombre "encargó muchísima cantidad de bebida". "Había que poner una botella de whisky desde el principio de la comida en la mesa. Se acababa una y poner otra", aseguró Suárez, quien indicó que la factura rondaba los 4.000 euros "solo en bebida".

El acusado se defiende aduciendo que contrató "un servicio pagando una cantidad", pero "no para 200 personas". "No llegaron ni 200, ni 150 (...) Yo nunca negué que si hay que pagar una cantidad pequeña, pero la barbaridad de dinero que me pidió...", expone, como puede observarse en el vídeo superior.

