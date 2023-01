María, la novia de Francisco Javier, fue absuelta del delito de encubrimiento por el asesinato de Marta del Castillo. La mujer se encontraba en la casa de León XIII en la que sucedieron los hechos aquella noche: "Estuve en el salón estudiando hasta las 2:00 o así que me quedé dormida y me acosté", indicó en una entrevista a Equipo de Investigación en 2019.

El padre de Marta del Castillo afirma que esa misma noche acudió a la casa donde sucedieron los hechos y llamó al timbre, pero nadie le abrió. "Si yo hubiera escuchado algo, hubiera abierto. No escuché nada", relató a Equipo de Investigación, donde también aseguró que no se explica cómo no pudo ver a Miguel Carcaño ni a El Cuco aquella noche: "Yo digo la verdad, y la verdad es que yo estuve allí estudiando y allí no hubo nadie". Puedes escuchar su relato de los hechos en el vídeo principal de esta noticia.