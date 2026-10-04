"Ahora ya no hay escapatoria, ya no": la reveladora conversación del principal sospechoso del crimen de Manzanares hablando solo

La Guardia Civil colocó un micro en el vehículo del sospechoso de la desaparición de Juan Miguel Isla y destapó una conversación consigo mismo de lo más sorprendente. Equipo de Investigación lo analizaba en 2023.

La extraña desaparición de dos empresarios, Jesús María González Borrajo y Juan Miguel Isla, en un intervalo de tres años en el pueblo manchego de Manzanares, fue el punto de partida de una especial de Equipo de Investigación de 2023 en el que se analizaba el crimen, por el que está imputado Antonio Caba, un intermediario que presuntamente mató a los dos hombres para quedarse con su dinero.

El cadáver de Juan Miguel Isla apareció en 2022 en el fondo de un pozo.

Los investigadores del crimen descrubireron entonces que el coche de la víctima fue de esta localidad a Albacete. Pero las cámaras de seguridad de una gasolinera mostraban que no conducía él sino Gaspar Rivera, un vecino del pueblo de al lado de Manzanares y amigo de Antonio Caba. Cuando la Guardia Civil localizó el coche de Isla, Rivera se puso nervioso y llamó al corredor para reunirse con él urgentemente.

De camino a la reunión, un micrófono oculto por los agentes en el coche de Caba graba cómo habla solo y captaba lo siguiente: "Qué cojones, me llamas con la que hay. Me llama y me dice que vaya urgente. ¡Que tengo el teléfono intervenido, muchacho! Ahora ya no hay escapatoria, ahora ya no. Te has metido a la toda la Guardia Civil con esto que has hecho. Te acabas de echar el delito encima, ¿eres tonto o te falta un agua? Te falta un agua".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2023 de laSexta.

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