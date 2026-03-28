El abogado de la familia de uno de los asesinados en el caso Manzanares apunta a Antonio Caba: "Quería convencer de que se había ido voluntariamente"

Equipo de Investigación analizaba en 2023 el caso de la desaparición y asesinato de Jesús María González Borrajo y Juan Miguel Isla. En la actualidad, la Fiscalía pide 46 años de cárcel para el empresario Antonio Caba por los crímenes.

La extraña desaparición de dos empresarios, Jesús María González Borrajo y Juan Miguel Isla, en un intervalo de tres años en el pueblo manchego de Manzanares, fue el punto de partida de una especial de Equipo de Investigación de 2023 en el que se analizaba el crimen, por el que está imputado Antonio Caba, un intermediario que presuntamente mató a los dos hombres para quedarse con su dinero.

Así, el hermano de Jesús María González Borrajo fue quien denunció su desaparición y la familia contrató al abogado Dionisio Pérez, que habló en el programa. "Su hermano Miguel tiene clarísimo desde el principio que la desaparición no es voluntaria, es forzosa", indicaba entonces el abogado.

"La Guardia Civil revisa su domicilio habitual y ve que no hay señales de violencia. Posteriormente es su hermano el que encuentra un contrato de venta de dos vehículos y pagarés que tenían que pagarse prácticamente en el momento de la desaparición", añadía el abogado.

Además, también destacaba que se encontraron vínculos con Antonio Caba: "La Guardia Civil halla un contrato de préstamo de 10.000 euros y otro de 14.380 que se hace por parte de Jesús a Antonio Caba".

Sobre Caba, el abogado asegura que tenía sospechas desde el principio y puntualiza: "Antonio Caba estaba muy interesado en convencer a los investigadores y a toda la gente de que Jesús se había ido voluntariamente [...] hablaba de sus negocios en Paraguay, o decía que se había ido a hacer un viaje de placer".

En la actualidad, la Fiscalía pide 46 años de cárcel para este vecino de Manzanares por acabar con la vida de ambos junto a un cómplice, Gaspar Rivera. En un especial de Equipo de Investigación , se analiza el llamado crimen de Manzanares y cómo Caba y Rivera fueron finalmente detenidos.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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