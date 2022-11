Alejandro Cao de Benós, el único español buscado por el FBI, es la única puerta de entrada a Corea del Norte para periodistas de todo el mundo. Uno de los periodistas a quien permitió su entrada en el país fue a Jalis de la Serna, quien reconoce que consiguieron hacer un reportaje "un poco gracias a las gestiones que hizo Alejandro Cao de Benós". "Alejandro hizo de intermediario para obtener los billetes, y para obtener el permisos para grabar. La manera de entrar en Corea era a través de él", señala.

En este sentido, el periodista recuerda que, "desde el primer minuto, Cao de Benós quiso expresar que había unas reglas muy claras que había que seguir y no lo dudó". "En los primeros cinco minutos nos dijo lo que podíamos y lo que no podíamos hacer. Nos dijo que podíamos llegar a ingresar en una prisión de Corea del Norte si no cumplíamos esas reglas", manifiesta Jalis de la Serna. En el vídeo principal que acompaña a esta noticia, recuerda su experiencia con el español buscado por el FBI.