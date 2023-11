República Dominicana es uno de los destinos turísticos más visitados del mundo. Lunas de miel, vacaciones en familia, de solteros… el paraíso del todo incluido. Pero no son pocos los hombres, que viajan en alguno de los vuelos diarios, persiguiendo algo más que sol y playa. En un país que no es el suyo y donde nadie les conoce. ¿El motivo? Las estadísticas no mienten. El 20% de los viajes realizados por turistas a República Dominicana van en busca de sexo.

Jalis de la Serna acude a Ciudad Colonia, la segunda isla más grande del Caribe, después de Cuba, donde ocho aeropuertos internacionales y dos puertos dan entrada cada año a casi diez millones de visitantes. En internet se ofertan paquetes que aseguran que las jóvenes son mayores de edad, que el sexo es consentido y que no hay transacción comercial. Jalis de la Serna habla con un recepcionista de hotel sobre el turismo sexual en un país donde casi el 60% de la oferta hotelera es de propiedad española.

"Vamos a hacer un reportaje de televisión relacionando el tema del turismo con la explotación sexual", explica Jalis de la Serna al recepcionista, quien le explica que en la zona colonial es fácil. Incluso, el recepcionista afirma que el hotel les "dio una formación para evitar el tema de la explotación sexual de menores". Pero, ¿cómo puede evitar que ocurra? El hombre se lo explica a Jalis de la Serna en el vídeo principal de esta noticia.