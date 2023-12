"¿Empezaste a invertir en criptomonedas muy al principio de que salieran?", pregunta Jalis de la Serna a Alexis Bautista, un joven oriundo de Cuenca que ahora vive en Dubái y tiene un Lamborghini. "Bueno, yo conozco las criptomonedas desde 2011-2012. Yo soy del 2000. Es decir, entonces tenía 11 o 12 años y no tenía dinero para invertir. Y simplemente cuando empecé a ganar mi primer dinero, pues empecé a invertir en criptomonedas", le cuenta al presentador de Enviado Especial mientras conduce su cochazo con él de copiloto.

Alexis empezó estudiando economía, pero dejó la universidad cuando solo tenía 19 años. Ahora, con 23, tiene su propio "negocio digital". "A día de hoy, la barrera de entrada para montar un negocio digital es prácticamente nula. Es decir, todos tenemos acceso gratuito, entre comillas, a Internet, todos tenemos un ordenador, un teléfono móvil. Sobre todo, con el mundo de las redes sociales". Así comenzó él, haciendo vídeos que se convirtieron en virales e invirtiendo ese dinero que ganaba en Bitcoins. "Dubái te dice: '¿Tú quieres venir a hacer dinero? Aquí está la frontera, vente ya'".

Ambos acaban de llegar a las impresionantes oficinas donde trabaja Alexis, aunque casi todos lo hacen desde casa. "Hacemos desarrollo blockchain, ahora también de inteligencia artificial, invertimos en criptomonedas...", explica. Pero, ¿por qué criptomonedas frente a otros valores como podrían ser el oro y los diamantes? "Hay que diferenciar siempre Bitcoin, del resto de criptomonedas. Incluso en un nivel regulatorio, Bitcoin está siendo considerado muy similar al oro (...) Al final el Bitcoin no puede ser manipulado por los bancos centrales".

El funcionamiento, detalla, es parecido al del oro: también hay un máximo de Bitcoins que se van a emitir a lo largo de la historia, en concreto 21 millones en todo el mundo. "Si un Gobierno quiere modificar esto, es imposible", dice en uno de sus vídeos de formación. El valor, como siempre, depende de la oferta y la demanda.

Jalis le pregunta acerca de las fluctuaciones de este tipo de mercado, pero él defiende que esto ocurre en todas las empresas, incluso en Netflix. El inversor critica que en Europa haya políticas restrictivas contra las criptomonedas. "Quieren controlar mucho todo el dinero que mueves y pagues impuestos por tus beneficios. Mientras tanto Emiratos te dice: 'Oye, ¿tú tienes Bitcoin? Mira, tú puedes venir aquí, te lo puedes gastar, puedes ganar el dinero que quieras, yo no voy a hacer preguntas, me da igual lo que hagas, no tienes que pagarme impuestos'. Entonces, estará mejor o peor, pero está incentivando a que si tú has ganado dinero con Bitcoin vengas a Emiratos".

"Esta opacidad, ¿no puede dar pie a que se produzcan operaciones corruptas u operaciones para evadir capitales?", pregunta preocupado el periodista. "No creo, ni muchísimo menos, que sea el principal uso de la red de Bitcoin, pero sí que es verdad pues que ha habido casos...", acaba reconociendo.

"Una persona en Emiratos Árabes puede vivir directamente con Bitcoin. Tiene que ir y hacer sus cambios en efectivo, pero no hay ningún tipo de problema".