Mamen Mendizábal organizó este jueves un 'encuentro inesperado' entre Yolanda Ramos, Íñigo Errejón, Josef Ajram y Anne Igartiburu para hablar de la felicidad en una nueva entrega de su programa en laSexta.

En mitad de una charla sobre la dificultad de muchos para dormir, Yolanda Ramos pide silencio y asegura que "tomar pastillas para dormir está bien visto, pero para vivir no", sentencia denunciando la falta de visibilidad de enfermedades de la salud mental como la depresión.

"Si hubiera alguna opción para que dejaras esas pastillas, ¿estarías dispuesta?", le pregunta el coach y escritor Jose Ajram al conocer que Yolanda Ramos sigue medicada por la depresión que sufre. La respuesta de la actriz deja a todos reflexionando, protagonizando así uno de los momentos más destacados de la charla: "No las dejaría porque creo en la ciencia. He tenido una hija 'in vitro' y he estado yendo a un señor que me hacía masajes en los ovarios tres años y medio y no me ha dado nunca resultado nada alternativo".

La actriz desvela que las pastillas antidepresivas se las ha recetado su psiquiatra y destaca su importancia ya que ha tenido que ver a gente "no tratada que se ha acabado suicidando".

Josef Ajram explica también en este vídeo otras formas de alcanzar la felicidad, un discurso que no convence a la actriz: "Tú estás dando esperanza a un tipo de gente, y yo con lo q estoy diciendo también. No te creas que yo, por decir que soy una desgraciada...".

"Nunca he podido estar de baja"

Haciendo un repaso por todo lo que hemos vivido tras la pandemia, Íñigo Errejón comenta con los demás invitados de Encuentros Inesperados (Yolanda Ramos, Josef Ajram y Anne Igartiburu) que en la sociedad se ha tenido también una "primera ola de la salud mental de los privilegiados", y queda por llegar "la salud mental de la gente que contesta un teléfono, de la gente que limpia los suelos, que es la gente que no puede parar".

Yolanda Ramos confiesa tras las declaraciones de Errejón que ella no se siente entre los "privilegiados": "La mayoría de actores no podemos parar un año". Así, explica como a pesar de que la diagnosticaran depresión, no ha podido permitirse coger una baja: "Nunca he estado de baja por depresión, estoy medicada, pero no he podido estar de baja".