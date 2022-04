Yolanda Ramos y Anne Igartiburu han tenido la oportunidad de conocerse antes de reunirse con el resto de invitados de Encuentros inesperados. En el exterior de los estudios de grabación y bajo la luz del sol, la cómica y la presentadora han intercambiado opiniones y confidencias.

A raíz de que Anne Igartiburu haya comentado que Íñigo Errejón iba a esta en el programa, Yolanda Ramos ha planteado una pregunta profunda: "No sé de dónde nace la vocación de político, ¿tú sabes lo que te quiero decir? ¿Tú crees que nace desde pequeño?".

Yolanda Ramos confiesa que ha pensado en ser presidenta

Después de un breve debate sobre cómo debe sentirse un político al comprometerse con la sociedad, Yolanda Ramos ha hecho una revelación a Anne Igartiburu: "¿Tú sabes que yo a veces he pensado ser política?". Casi en el papel de entrevistadora, la presentadora ha preguntado a la actriz en qué área se metería. Ramos lo ha tenido claro: "No, no, no, presidenta del país".

"¿Tú qué harías si fueras presidenta?", le ha planteado Igartiburu. La respuesta de Yolanda ha hecho que ambas rompan a reír. Después, han seguido reflexionando sobre si ser político es tan fácil como parece o si de verdad se enfrentan a limitaciones en ejercicio de sus funciones.

Yolanda Ramos y el consumo de antidepresivos

En este Encuentro inesperado vertebrado por la felicidad como tema, Yolanda Ramos ha hablado de salud mental y del consumo de antidepresivos. La actriz ha expuesto su confianza en estos medicamentos y ha explicado que siente que existe cierto tabú sobre este tema.