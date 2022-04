Haciendo un repaso por todo lo que hemos vivido tras la pandemia, Íñigo Errejón comenta con los demás invitados de Encuentros Inesperados (Yolanda Ramos, Josef Ajram y Anne Igartiburu) que en la sociedad se ha tenido también una "primera ola de la salud mental de los privilegiados", y queda por llegar "la salud mental de la gente que contesta un teléfono, de la gente que limpia los suelos, que es la gente que no puede parar".

Yolanda Ramos confiesa tras las declaraciones de Errejón que ella no se siente entre los "privilegiados": "La mayoría de actores no podemos parar un año". Así, explica como a pesar de que la diagnosticaran depresión, no ha podido permitirse coger una baja: "Nunca he estado de baja por depresión, estoy medicada, pero no he podido estar de baja".

La actriz deja sin palabras a los demás invitados con la sinceridad de sus palabras y aprovecha para también contarles que cuando alguien le dice que le "ha salvado la vida" con su trabajo, es como si "viese a Dios".