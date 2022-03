Mario Vaquerizo y Alberto San Juan se han encontrado en el nuevo programa de Mamen Mendizábal y han recordado la peculiar manera en la que se conocieron y la anécdota que les unió. "Estaba yo grabando un episodio de la serie Cardo en vuestra calle" cuando el vocalista de Nancys Rubias le "avasalló".

Además, "la manera de empezar el programa llevándonos por habitaciones" ha recordado al actor a los sitios de intercambio y ha contado cómo fue su experiencia en uno de ellos: "Estaba en mi casa y decidí ir a un club swinger. Me parece una experiencia muy recomendable", ha reconocido a su compañero porque "vas a juntarte sin ropa y a compartir fluidos" con otras personas.

"Yo no soy mucho de los aquí te pillo, aquí te mato", ha contestado Mario Vaquerizo, "es que soy muy pudoroso". "Nunca lo he hecho con desconocidos, siempre han sido personas por las que sentía algo", ha reconocido. Aunque no cierra la puerta a vivir algún día la experiencia: "No hay que tener prejuicios, porque puedes estar perdiéndote cosas maravillosas. Nunca es tarde si el plan es bueno", ha sentenciado.