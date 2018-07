Los mejores 'zascas' clásicos de Twitter llegan a En el aire

BOB POP BUCEA POR LA REDES SOCIALES

Bob Pop, buceando por las redes sociales ha encontrado en Twitter una pregunta que una fan de Harry Potter formuló a J.K. Rowling en la que le preguntaba: "¿Por qué dijo que Dumbledore es gay si no hay nada en él que así lo manifieste?", a lo que J.K. Rowling le respondió: "Quizás porque la gente gay simplemente parece gente". Pop, ante este tweet, ha manifestado: "Como mola J.K. Rowling, que buen 'zasca' le ha soltado a esta muchacha". Bob ha animado a los tuiteros a que manden algunos 'zascas' clásicos de Twitter y así ha recibido algunos, como el de una joven que afirma: "Los hombres me saben a mierda" y le responden: "Los estás probando por el lado que no es".