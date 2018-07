Madonna: "Berto se ha puesto tonto y me ha empujado"

UNA RENOVADA MADONNA LLEGA AL PLATÓ

Una nueva Madonna, con pelo en el pecho, llega a En el aire 'like a virgin'. Una cuerda negra envuelve su cara. Andreu piensa que puede que se refiera a que se siente "atada", sin poder expresarse.... Pero la cantante aclara que es algo más sencillo que todo ello: "Mi coreografía es muy complicada y me enrollé con el micro". Además, parece que le gusta Berto y, tras varios encontronazos con la mirada, Madonna se cae de la silla: "Se ha puesto tonto y me ha empujado", desvela.