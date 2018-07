La licencia de taxi de Robert de Niro, un puente empinado en Japón o una tortuga con ruedas de juguete, ¿'fake' o no 'fake'?

FAKE O NO FAKE

Andreu Buenafuente, Berto Romero y Jorge Ponce regresan una semana más con 'Fake o no fake'. En esta sección muestran imagénes y vídeos y hay que descubrir si son reales o no. La licencia de taxi de Robert de Niro, un puente empinado en Japón o una tortuga, sin dos de sus patas, que puede caminar gracias a ruedas de juguete. ¿Cuál es un 'fake' y cuál no?