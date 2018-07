Buenafuente: "A mí no me dejaron entrar al parto de mi niña"

ANDREU SE EMOCIONA EN EL PLATÓ

En el plató de En el aire, Buenafuente, Jorge Ponce y Javier Coronas hablan sobre un estudio realizado por el University College de Londres, el Kings College y la Universidad de Hertfordshire en el que se asegura que la presencia del padre en el parto aumenta el dolor de la madre al dar a luz. Buenafuente reconoce en el plató que el médico no le dejó entrar en el parto de su hija, algo que lamenta profundamente: "Iba preparado para marearme y desmayarme y el médico no me dejó acompañar a mi mujer en el parto. En su momento, me afectó", confiesa Andreu.