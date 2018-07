Buenafuente: "Más que campaña electoral, esto va a ser un bucle electoral"

ESTÁ EN EL AIRE EL DEBATE DE INVESTIDURA DE ANDALUCÍA

Ha empezado el debate de investidura de Susana Díaz en Andalucía, y por ello Andreu Buenafuente no puede evitar comentarlo en su monólogo de En el aire. Susana Díaz ha propuesto que los diputados no puedan tener otro trabajo: "Tranquila, Celia Villalobos porque jugar al Candycrush no cuenta como trabajo", aclara Andreu. Además, Díaz está negociando con Ciudadanos para que se abstengan porque si no, podría haber elecciones andaluzas otra vez: "No puede ser, más que campaña electoral, esto va a ser un bucle electoral", dice Buenafuente.