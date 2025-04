El 'truco' de Mbappé para que no le afecten las críticas: "No miro las redes, me dan igual"

En plena era de las redes sociales, las noticias falsas y los insultos están a la orden del día y es mucho más fácil que lleguen a los protagonistas. En una posición de reconocimiento como la de Kylian Mbappé, el francés también es objeto de todo ello, pero ha explicado a Ana Pastor que no hace caso a las 'fake news' o a los menosprecios porque no consume las redes.

"No soy el mejor ejemplo (de cómo combatir la situación) porque no las miro. A mí me dan igual. Proteger a los que me rodean es más difícil. Nosotros estamos en una burbuja protegida y a veces no vemos que la gente que te rodea sufre. Es difícil de proteger a todo el mundo y trato de hacerlo con los míos. Cuando miran la gente que habla mal de mí, eso les toca e intento decirles que es parte del trabajo. Un día puedes ser dios y otro puedes ser el diablo y es así", explica Mbappé.

El francés también ha añadido que puede convivir con ello, pero que le cuesta más a su familia: "Este es nuestro trabajo y sabemos lo que puede pasar cuando salimos al campo. Cada partido yo sé lo que puede pasar. Pero tu familia no está tan acostumbrada y la presión no la soportan como tú".