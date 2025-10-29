Rosa Álvarez reconoce el gesto de la reina al aplaudir a la víctima de la DANA que ha culpado a Mazón

"La reina ha aplaudido cuando todos hemos aplaudido", ha contado Rosa respecto al discurso de una de las víctimas en el funeral de Estado en el que ha culpado a Mazón como responsable de la DANA.

Rosa Álvarez, quien perdió a su padre hace un año en la DANA que azotó a la Comunitat Valenciana dejando 229 muertos, ha estado este miércoles El Objetivo tras asistir al funeral de Estado.

Álvarez le ha comentado a la periodista Ana Pastor que los discursos que han dado las tres víctimas de la DANA en el acto han sido "estupendos", pero se ha querido centrar en el "más reivindicativo", el de Virginia Ortiz, quien perdió a su primo en la catástrofe.

"Las inundaciones son en España el fenómeno natural que más muertes provoca. Pero no fue este fenómeno el causante de la catástrofe que hemos sufrido. Es quien omite su deber, a sabiendas de que su omisión puede suponer la perdida de vidas humanas, quien comete el acto primigenio que deriva en sus muertes", ha declarado Ortiz ante las principales autoridades del país.

"La reina ha aplaudido cuando todos hemos aplaudido", ha contado Rosa respecto a este discurso. "Ha sido un gesto muy grato que aplauda diciendo que no han muerto por la DANA", ha añadido.

Así, Rosa ha insistido en que "aquí todo está muy medido". "La Casa Real no hace nada aleatorio ni espontáneo. Los reyes se complementan muy bien, uno es más institucional, y la reina es más próxima, es más capaz de ponerse en la piel. Creo que tienen los papeles repartidos. Ella estaba reflejando muy bien el sentir general de lo que ahí estaba sucediendo y que había que aplaudir esas palabras", ha señalado.

