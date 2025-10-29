Ahora

Aniversario de la DANA

Rosa Álvarez, víctima de la DANA, elogia el trato de los reyes en el funeral: "El rey es muy correcto y con la reina hay buen 'feeling'"

Rosa perdió a su padre por la DANA y ha sido una de las personas que se han reunido con los reyes y Pedro Sánchez de forma privada antes del homenaje a las víctimas por el primer aniversario de la tragedia.

rosa-buen-feeling

Los reyes han sido una de las figuras destacadas del funeral de Estado a las víctimas de la DANA que se ha celebrado este miércoles en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

Algunos de los familiares de víctimas se han reunido de forma privada con ellos y con el presidente, Pedro Sánchez, antes del homenaje.

Rosa Álvarez, que perdió a su padre por el temporal y ahora es presidenta de la Asociación de Víctimas, ha sido una de las que ha podido hablar con ellos y ha explicado en El Objetivo cómo ha sido su conversación.

Ya les conoció en el funeral religioso que se realizó en diciembre, y sobre esta última ocasión ha contado que "el rey muy correcto y la reina muy cercana".

"Se acordaba de mí y se acordaba hasta de mi hija. Letizia es una persona muy cercana, hay buen feeling", ha añadido.

Rosa también ha criticado la presencia de Carlos Mazón, a quien califica de "sociópata" y ha reclamado que se depuren responsabilidades por lo ocurrido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Un año sin verdad ni justicia: historia de la DANA más mortífera en décadas y la nefasta gestión que Mazón aún intenta tapar
  2. La llamada a una operadora del 112 el día de la DANA: "Estaba recogiendo cuerpos que iban flotando para que no se perdieran"
  3. Las confesiones de Juan Carlos I: "No hubo un golpe el 23F, sino tres. Armada me traicionó"
  4. Suben a 100 los muertos en Gaza, entre ellos 35 niños, tras los ataques de Israel amparados por Trump: "Hamás debe comportarse"
  5. El huracán Melissa toca la costa oriental de Cuba como tormenta de categoría 3 con vientos de hasta 195 km/h
  6. Lady Gaga eclipsa Barcelona con un espectacular concierto gótico y palabras en español: "¡Arriba las manos!"