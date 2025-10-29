Rosa Álvarez, víctima de la DANA, elogia el trato de los reyes en el funeral: "El rey es muy correcto y con la reina hay buen 'feeling'"

Rosa perdió a su padre por la DANA y ha sido una de las personas que se han reunido con los reyes y Pedro Sánchez de forma privada antes del homenaje a las víctimas por el primer aniversario de la tragedia.

Los reyes han sido una de las figuras destacadas del funeral de Estado a las víctimas de la DANA que se ha celebrado este miércoles en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

Algunos de los familiares de víctimas se han reunido de forma privada con ellos y con el presidente, Pedro Sánchez, antes del homenaje.

Rosa Álvarez, que perdió a su padre por el temporal y ahora es presidenta de la Asociación de Víctimas, ha sido una de las que ha podido hablar con ellos y ha explicado en El Objetivo cómo ha sido su conversación.

Ya les conoció en el funeral religioso que se realizó en diciembre, y sobre esta última ocasión ha contado que "el rey muy correcto y la reina muy cercana".

"Se acordaba de mí y se acordaba hasta de mi hija. Letizia es una persona muy cercana, hay buen feeling", ha añadido.

Rosa también ha criticado la presencia de Carlos Mazón, a quien califica de "sociópata" y ha reclamado que se depuren responsabilidades por lo ocurrido.

