La periodista Ana Pastor ha querido saber si Rodrigo Rato guarda rencor a algunos de sus excompañeros del Partido Popular y cómo vivió que personas como Cristóbal Montero, Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal o Mariano Rajoy "renegasen" de él.

Con algunos de ellos, dice, no ha vuelto a tener ningún tipo de relación porque "lo de ese Gobierno fue increíble". Especialmente, dice que no ha vuelto a hablar con Mariano Rajoy, porque no tiene ganas de "malos karmas".

Además, apunta a que "de todo" lo que le ha pasado "que esos renieguen" de él "es una consecuencia de todo lo demás". "Después de mandar a la Vigilancia Aduanera a casa de un señor y le acusen de alzamiento de vienes para que un juez ordene su detención, que además le pongas verde es lo de menos".