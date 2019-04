Catalá: “Nací en democracia, me he educado en democracia”

El ministro se toma con toda naturalidad que puedan llegar a acuerdos con otras fuerzas pues según dijo: “He nacido en democracia, me he educado en democracia, en el diálogo, en el acuerdo con los demás, y por lo tanto hacemos de eso una manera de gobernar y una manera de ser”.

No dudamos, en ningún caso, que Rafael Catalá haya sido educado en democracia, acuerdo y diálogo con los demás, lo que nos ha llamado verdaderamente la atención es que asegure que haya “nacido en democracia”.

Según la biografía publicada en la página web del Ministerio de Justicia, Rafael Catalá nació el 21 de junio de 1961, es decir, unos 14 años antes de que falleciera Francisco Franco (20 de noviembre de 1975). Además, hay que tener en cuenta que las primeras elecciones constituyentes tras 40 años de dictadura fueron en 1977, es decir, que la mayoría de su periodo formativo fue en tiempo de dictadura y no en democracia.

Parece que el ministro ha querido quitarse un puñado de años. Por lo que podemos decir que sus palabras podemos decir que son FALSAS, tiene 55 años y no 41.