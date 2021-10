El atentado que cambió para siempre la vida de Irene Villa "prescribió sin culpables". Sin embargo, la periodista y escritora sostiene que "el perdón no tiene nada que ver con la Justicia". "Para poder sobrellevar tu vida, para poder empezar de cero, empezar de nuevo, hay que perdonar para romper el vínculo sobre quien te ha hecho daño", afirma en 'El Objetivo', a punto de cumplirse 30 años de aquel atentado.

"No perdonar significa cargar la mochila del otro", afirma Villa. A su juicio, "el que ha hecho el daño es el que tiene que sentirse mal, no el que lo ha recibido" y "si no le perdonas, ha ganado él". "Tú tienes que seguir adelante y ese rencor, ese resentimiento, esas ganas de venganza, son tu lastre", agrega la también psicóloga, cuya reflexión completa con respecto al perdón puedes ver en el vídeo que ilustra estas líneas.