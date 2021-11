Josep Pedrerol ha confesado en El Objetivo que lleva las críticas "muy bien" y que le "pilla mayor" algunos comentarios. "Hace años me podían afectar, me han preocupado en su momento, cuando empezaba, pero ahora tengo la luz pagada y no me importa nada. Hay algunas que me parecen muy divertidas", ha apuntado el periodista y presentador de El Chiringuito en una entrevista concedida a Ana Pastor. Ha sido en este programa donde ha defendido su formato.

¿Qué opina cuando dicen que lo que hace no es periodismo -o periodismo deportivo-? Para responder a esta pregunta, Pedrerol ha puesto de ejemplo a la mismísima Pastor: "Tú estarías en la élite porque preguntas, eres incisiva, y yo estoy haciendo un programa que es otra cosa. En la facultad dirán que Ana es periodismo y Pedrerol es espectáculo". No obstante, ha agregado: "Por suerte, el futuro de la profesión no está en los profesores, sino en los estudiantes".

"Ellos entienden que la comunicación ha cambiado, que va evolucionando constantemente, y que no podemos a hablar desde un púlpito a dar lecciones sobre nada", ha detallado Pedrerol, considerando que hace "un programa para la gente de fútbol". Sobre esta cuestión, ha contado una anécdota: "En Televisión Española, uno de los jefes de la época me dijo que intentaban copiar El Chiringuito, pero sin pasión. Yo les dije: 'Cuando lo consigas, me llamas'".