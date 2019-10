"Un político no puede meter en la cárcel a nadie, lo tienen que meter los jueces". Así ha respondido el líder del PP, Pablo Casado, a Albert Rivera, después de que este afirmara que quiere ser presidente "para meter en la cárcel a los que intenten romper nuestro país".

"Para ello yo ya he dicho que tiene que actuar la Fiscalía y entonces la Justicia tendrá que decidir si mete a alguien en la cárcel o no", ha añadido Casado, que ha recordado que la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes del procés "no es fruto del 155", sino de la "querella que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, presentó, con el respaldo del Gobierno".

"En España rige el Estado de Derecho y la separación de poderes", ha agregado el presidente del PP. "Es oportuno que seamos muy certeros en los análisis jurídicos que pidamos al Gobierno", ha concluido.

Casado respondía así a las declaraciones de Rivera en un acto de Ciudadanos en Barcelona, en el que, como puedes ver en este vídeo, aseguró: "Yo no quiero ser presidente para tener un helicóptero o dormir en la Moncloa. Yo quiero ser presidente del Gobierno para defenderos a todos, proteger a las familias españolas y meter en la cárcel a los que intenten romper este país".