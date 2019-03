"Lo de Montoro sobre el DNI de la infanta es un sainete que no se debería consentir"

La monarquía está exenta de responsabilidad jurídica si atendemos a la Constitución pero, más allá de la legislación, ¿tiene responsabilidad ética? Así lo cree José Bono. "Las leyes han de respetar la Constitución y ésta establece que la figura del rey es inviolable y además es irresponsable de los actos porque alguien tiene que responder por él. Los monarcas tienen esta condición. Sin embargo, un monarca que es inviolable e irresponsable no puede hacer lo que quiera. La irresponsabilidad absoluta no existe y en los monarcas menos, un monarca tiene que cuidarse mucho de lo que hace porque, aunque no pueda ir a los juzgados de Plaza de Castilla, en España todos los monarcas, excepto Alfonso XII, si han nacido aquí han muerto en otro país. Hay un reproche social y político a conductas que no se acomodan a lo ejemplar".

Para opinar sobre el monarca el antiguo presidente del Congreso de los Diputados se apoya en su propia experiencia, una trayectoria unida a la del rey don Juan Carlos. "El 23 de febrero de 1981 yo era diputado. Tengo conciencia de que le debo la vida al rey. Creo que en su reinado ha hecho mucho por la democracia y por la libertad y creo que de todos los monarcas que ha habido en España, este ha hecho más que todos los demás juntos".

"Un monarca tiene que cuidarse mucho de lo que hace"

La Casa Real se ha visto salpicada por las prácticas presuntamente delictivas de Urdangarin en el marco del 'caso Nóos', pero Bono descarta cualquier posible culpabilidad de don Juan Carlos. "El rey ha dicho de su yerno que no es ejemplar, y aún no se ha juzgado a Urdangarin. ¿Cuántos suegros han dicho esto en España? El rey ha querido dejar a la institución por encima de cualquier trato de favor a su yerno, esto honra al rey".

No encuentra tanto honor en la figura de la infanta Cristina. "Creo que la infanta, lo mejor que podría hacer por la corona y su padre, es renunciar a su derecho sucesorio. Está en el séptimo lugar así que es como renunciar a nada".

Sobre la desimputación de ésta, Bono reconoce de forma velada que ha obtenido un trato de favor por parte de la Justicia. "Pocos casos he visto en mi vida en los que se solicite una imputación. No recuerdo ninguno en el que el fiscal se haya opuesto. En cualquier caso, pido que renuncie a su derecho sucesorio para que, cuando entre en el juzgado, no lo haga como la infanta y sí como Cristina Borbón", explica el político socialista.

El último escándalo que afecta a la infanta es el "error" de Hacienda a la hora de atribuirle la propiedad de diversas fincas. Para Bono, la explicación de este error por parte de Montoro es un disparate. "Hasta el momento, todo lo que ha dicho el Ministerio de Hacienda es un cúmulo de disparates que no cree nadie. No sé lo cree ni Montoro. ¿Cómo es posible 13 errores en notarias distintas? Hay que saber quién cometió el error, porque las máquinas no se equivocan. Lo de Montoro es un sainete que no se debería consentir".