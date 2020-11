José Manuel García-Margallo, eurodiputado y exministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de Rajoy, visita el plató de 'El Objetivo' para analizar las noticias que rodean a la figura de Juan Carlos I, escándalos que cree que "no son buenos" para la Monarquía.

Reconoce "sentir personalmente" estas informaciones, ya que siente "un gran afecto" por el rey emérito. Además, apunta a que hay "una operación en marcha" para "deteriorar a la Corona" organizada por "algunos sectores de la opinión pública".

"Soy de los españoles agradecidos por la labor que ha hecho don Juan Carlos y soy de los que creo que hay una operación en marcha por algunos sectores de la opinión pública para utilizar estas informaciones para deteriorar no solo a don Juan Carlos, también a don Felipe y a la Corona, y producir una transformación hacia una especie de España plurinacional y confederal que a mí no me gusta", valora García-Margallo.

Concluye afirmando que la Corona es "el último obstáculo" para "salvar la Constitución".