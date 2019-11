Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía, se ha mostrado muy crítico con la actuación de Pedro Sánchez tras las elecciones generales del 10 de noviembre. "Creo que tiene que volver al constitucionalismo si realmente quiere contar con las fuerzas que defendemos el espacio político. Pero se está yendo a construir un puzzle en el que le van a sobrar piezas por un lado y tendrá otras que sean imposibles de encajar".

Marín ha reconocido que "Ciudadanos no es determinante con sus diez escaños para formar gobierno". Ha afirmado que el Partido Popular debería dar "un paso al frente y ofrecer a Sánchez una abstención para que España no caiga en las manos de los populistas y de los que quieren romper en este país".

Sobre la posición de la formación naranja al respecto, el líder del partido en Andalucía ha insistido en que "si Sánchez vuelve al constitucionalismo, Ciudadanos está dispuesto a hablar". Pero ¿cree Marín que el PSOE ha dejado de ser un partido constitucionalista? Él lo niega: "No he hablado de que el Partido Socialista deje de ser constitucionalista, he dicho que vuelva al constitucionalismo".

A partir de ahí, ha proseguido Marín, "si Sánchez y Casado están dispuestos a hablar, Ciudadanos estará dispuesto a sumarse a esas posiciones, pero desde la oposición". No obstante, el vicepresidente andaluz ha mostrado sus dudas de que "vaya a haber una primera sesión de investidura. ¿Vamos a hablar de la segunda cuando el señor Sánchez no sabe con qué apoyos y acuerdos va a ir a la primera?".

Para Marín, "estamos en una situación de inestabilidad mucho mayor que la de antes del 10N", y ha criticado que "los que podían haber impedido las elecciones, que eran Iglesias y Sánchez, no cerraron ese acuerdo antes", algo que el líder de la formación naranja en Andalucía ha tachado de "obra de teatro que nos ha costado 140 millones de euros a los españoles".

Marín ha concluido con esta reflexión: "Lo que digo, y lo comparte la inmensa mayoría de españoles que no quieren un gobierno con populistas e independentistas, es que Casado y el PP sí tienen los escaños suficientes para, con una abstención, garantizar que Sánchez sea presidente. A partir de ahí, hablaremos de esas reformas que necesita el país".