Teresa Ribera ha desvelado en El Objetivo el titular con el que le gustaría que se cerrase la Cumbre del Clima de Madrid. "El mundo movilizado, activado, acelerando la acción climática".

"No está garantizado que aquello que se prometió esté siendo realidad y el diferencial entre lo que dijimos que íbamos a hacer y lo que de verdad está ocurriendo se ha ampliado. Lo primero que debemos hacer es recortar eso, es el mensaje más importante que debemos hacer en Madrid", ha señalado la ministra.

La ministra también ha explicado que significa para ella 'Transición Ecológica'. Dice que "hay que verlo como un puente": "Un puente tiene una orilla y otra, tenemos que tener claro dónde queremos llegar. Yo quiero un 2030 con estos objetivos, un 2050 donde me he comprometido públicamente a que nuestro país sea neutro desde el punto de vista de la incidencia climática, que no haya emisiones de gases de efecto invernadero".

Ese proceso, asegura la ministra, puede chocar al principio con las intenciones del sector industrial, aunque puntualiza que "una vez superada la primera etapa" en la que se "niega la realidad", hay una segunda donde las empresas que ya lo están haciendo bien se interesan en que quede claro que lo hacen bien.

Teresa Ribera también se ha referido a la política de Donald Trump en EEUU: "Tenemos un presidente que prometió hacer una serie de cosas, iba a reactivar el carbón nacional, iba a aislarse".

A pesar de ello, se muestra satisfecha con "la contestación enorme que ha recibido": "No ha conseguido algo que le hubiera gustado, que hubiera otras países que siguieran su ejemplo".