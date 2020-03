Margarita Robles, ministra de Defensa, ha querido dar las "gracias infinitas a médicos, personal sanitario y Fuerzas Armadas". En concreto, se ha referido a estos últimos para defender que "están realizando su trabajo con dedicación, esfuerzo y poniendo en riesgo también su propia integridad".

La portavoz del Ministerio de Defensa ha asegurado que "el Ejército está desplegado en todo el territorio". "Quiero decir además que en ciertas comunidades, donde había sido criticado, se han dado cuenta de que es un momento en el que hay que sumar y el Ejército suma", ha defendido la ministra.

"Hay algunos que no conocen bien al Ejército; está formado por trabajadores con voluntad de servicio"

"Frente a algunos que no quiero poner calificativos, pero que no conocen muy bien al Ejército, tengo que decir que el Ejército está formado por hombres y mujeres trabajadores, con voluntad de servicio a los ciudadanos, que llegan donde muchas veces no se llega, que son los que instalan lugares para personas sin hogar, desplazan cadáveres, llevan alimentos, entran a desinfectar residencias de ancianos y ayudan a construir pabellones para personas sin hogar", ha manifestado.

Por ello, para la ministra "es momento de humildad y hay que saber reconocer que los hombres y mujeres del Ejército lo que hacen es una enrome voluntad de servicio, cumplen con su obligación y lo hacen con una enorme humanidad, llegando a donde otros no pueden o no quieren llegar", ha afirmando con rotundidad.

"Es evidente que hay limitaciones"

En lo referente a si la UME cuenta con el material de protección necesario, Margarita Robles ha reconocido: "Cuando la UME sale a los trabajos de desinfección o cuando realizan operaciones muy duras como las que se están haciendo en Madrid de traslado de cadáveres, intentamos que todo el mundo salga con las correspondientes medidas de precaución, pero es evidente que hay limitaciones".

Y sobre las tropas españolas desplegadas en otros países, Robles ha indicado que "de, momento, van a retornar una parte de Irak". "Vamos a ver cómo evoluciona todo. Nos preocupa enormemente África porque es un continente inmenso de cara a la expansión del coronavirus", ha expresado la ministra.