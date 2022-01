El cantante Raphael evita pronunciarse sobre política, porque, explica, profesionalmente no quiere ser de ningún partido: "No debo meterme en esas cosas. Tengo mis sentimientos pero no quiero publicitarlos". Sin embargo, en El Objetivo ha sido preguntado sobre si era cercano al franquismo.

Su respuesta ha sido tajante: "¿Cómo voy a ser cercano? Lo que pasa es que yo le gustaba mucho a su señora que iba mucho al teatro", ha explicado el artista. Además, Raphael ha reconocido que España ha cambiado mucho políticamente, y que él ha vivido todos esos cambios (la dictadura y la democracia) sin tener "ningún problema" con ninguno.