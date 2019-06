Ana Bella Estévez: "En 11 años no pedí ayuda aunque mi exmarido me pegaba hasta con la correa porque no sabía que estaba siendo maltratada"

"Las mujeres que hemos sido maltratadas, que siempre queremos olvidar ese sufrimiento para empezar una vida nueva, lo que hemos conseguido es que ese sufrimiento se transforme en experiencia y empatía para ayudar a otras", cuenta en El Objetivo Ana Bella Estévez, presidenta de la Fundación 'Ana Bella', que cuenta que forma parte de una red mundial de 20.000 mujeres que emplean su "amor, tiempo y empatía para complementar los recursos y acompañar a las víctimas para que rompan el silencio".

"Quiero decir también que aunque 'La Manada' y también Serrano son de Sevilla, yo soy sevillana y la mayoría de los hombres en Sevilla son buenos y podemos tener relaciones sanas con ellos", manifiesta Estévez, aunque también lamenta que "uno de cada diez hombres en España sigue maltratando a su pareja".

Asimismo, la presidenta de la Fundación 'Ana Bella' explica que dos de cada diez mujeres víctimas de violencia machista no piden ayuda porque no saben que están siendo maltratadas. "Yo duré 11 años y nunca pedí ayuda aunque mi exmarido me pegaba hasta con la correa. Yo no sabía que estaba siendo maltratada. He sacado las mejores notas de mi promoción para entrar en la Universidad, sé idiomas, soy inteligente, llevaba un negocio millonario en Puerto Banús y no sabía que estaba siendo maltratada", cuenta.

Para Ana Bella Estévez, las personas que pueden darse cuenta de esta situación son los "compañeros de trabajo" porque pasan con la víctima ocho horas al día. "Tenemos medidas, pero si 1.001 hombres han asesinado a su pareja es porque todavía falta la implicación de la sociedad, de la gente que está alrededor de esos maltratadores y esas víctimas", asegura la mujer.

Por ello, cuenta que desde su asociación están trabajando para que en las empresas "al igual que la prevención de riesgo laboral es obligatoria, sistemáticamente sea obligatoria la formación en prevención de violencia de género y enseñen a sus plantillas cómo actuar como agentes de cambio".

Cristina Almeida, por su parte, ha alertado sobre un estudio en el que, según cuenta, se indica que "los niños de ocho años empiezan a aprender sexualidad a través de la pornografía y de Internet y la pornografía es agresión a la mujer". "Esto ocurre porque no se educan las emociones del hombre y la mujer en común para buscar los dos el placer y no para estar sometida al placer del otro", critica.

Además, ha querido lanzar una pregunta a la sociedad: "¿Qué hubiera pasado en España si en vez de 1.001 mujeres asesinadas fueran futbolistas de primera división?"

Lo ha hecho en relación a las alarmantes cifras de la violencia machista en España, donde 1.001 mujeres han sido asesinadas en 15 años.

Cabe destacar también la cifra de 245 menores que, desde 2013, han quedado huérfanos de madre. Y es que este es el otro colectivo que sufre la violencia machista. Durante este programa, Lorena Baeza ha querido conocer de primera mano cómo se gestionan las declaraciones de los más pequeños para minimizar su sufrimiento.