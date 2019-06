La reivindicación de Ana Bella Estévez: "¿Qué pasaría en España si en vez de 1.001 mujeres asesinadas fueran futbolistas?"

Ana Bella Estévez, presidenta de la Fundación Ana Bella, ha sido una de las protagonistas de El Objetivo, donde ha contado que ella misma sufrió la violencia machista por parte de su exmarido.

"Yo duré 11 años y nunca pedí ayuda aunque mi exmarido me pegaba hasta con la correa. Yo no sabía que estaba siendo maltratada. He sacado las mejores notas de mi promoción para entrar en la Universidad, sé idiomas, soy inteligente, llevaba un negocio millonario en Puerto Banús y no sabía que estaba siendo maltratada", ha afirmado Estévez.

Al finalizar el programa, ha querido agradecer a "las casas de acogida" por las que está "viva" y "a las voluntarias supervivientes que ayudan a otras mujeres". En este sentido ha mencionado el caso de una joven a la que su pareja dejó tetrapléjica tras dispararle en la nunca.

Además, ha querido lanzar una pregunta a la sociedad: "¿Qué hubiera pasado en España si en vez de 1.001 mujeres asesinadas fueran futbolistas de primera división?"

Lo ha hecho en relación a las alarmantes cifras de la violencia machista en España, donde 1.001 mujeres han sido asesinadas en 15 años.

Cabe destacar también la cifra de 245 menores que, desde 2013, han quedado huérfanos de madre. Y es que este es el otro colectivo que sufre la violencia machista. Durante este programa, Lorena Baeza ha querido conocer de primera mano cómo se gestionan las declaraciones de los más pequeños para minimizar su sufrimiento.