Las tres veces que Artur Mas puso la mano en el fuego por el "intachable" Daniel Osàcar en El Objetivo

La investigación del caso Palau apuntó hacia Daniel Osàcar allá por el año 2009, cuando el nombre de "Daniel" empezó a aparecer en una serie de documentos incautados en registros policiales. A ese nombre se atribuían los elevados pagos dentro de la trama de financiación irregular de CDC. Posteriormente, fue la propia Agencia Tributaria quien señaló a Daniel Osàcar como la persona con un papel protagonista en los pagos a la Generalitat por parte de Ferrovial; e incluso Félix Millet, expresidente del Palau, dejó su nombre al descubierto al reconocer la financiación irregular de Convergència a través de la institución que él mismo presidía.

Osàcar siempre negó tal implicación. Y siempre ha contado con un fiel defensor: Artur Mas. El expresident de la Generalitat nunca ha dudado en poner la mano en el fuego por el extesorero de CDC y definirlo como "una persona intachable" e incapaz de "meterse dinero en el bolsillo".

"Conozco al señor Osàcar y sigo pensando que es intachable", afirmó Mas en su última entrevista en El Objetivo, al tiempo que recordaba que la sentencia de la Audiencia en el caso Palau puede ser recurrida. "Aunque se condene a CDC por financiación irregular, seguiré defendiendo a Osàcar (...) Lo conozco y los que le van a juzgar no le conocen", añadía el expresident catalán ante Ana Pastor.

Pero esta última no ha sido la única defensa de Mas hacia Osàcar. Ya en septiembre de 2015, un mes antes de la detención del extesorero de Convergència, Mas puso "la mano en el fuego" por él en laSexta.

Y posteriormente, en febrero de 2017, Mas volvía a mostrar su total confianza en la transparencia de Daniel Osàcar. El expresident afirmó también en El Objetivo que tenía "una total y absoluta confianza" en la inocencia de Viloca y Osàcar.

Mas insiste en la honorabilidad de Osàcar y lamenta la sentencia del caso Palau

El expresidente de la Generalitat ha lamentado la "dureza" de la sentencia del caso Palau y ha defendido de nuevo la honorabilidad del extesorero de CDC Daniel Osàcar, condenado a 4 años y cinco meses de prisión por un delito de tráfico de influencias.

En un comunicado, critica que la sentencia llegue ocho años y medio después de que los Mossos d'Esquadra irrumpieran por primera vez en el Palau de la Música, y añade que su contenido es "muy negativo" y que se recurrirá al Tribunal Supremo.

"Esta no es la sentencia definitiva. Veremos qué pasa en un tiempo cuando el Supremo se pronuncie definitivamente", ha recalcado Mas, que mantiene que Osàcar es una persona honorable a la que conoce desde hace tiempo.

Según ha dicho, el extesorero convergente no se ha puesto "nunca un solo euro en el bolsillo a nivel personal", por lo que defenderá su honorabilidad hasta el final.

También ha asegurado que CDC tomó la decisión de disolverse y desaparecer como partido, asumiendo así "un precio muy alto por estas irregularidades a diferencia de muchos otros".

'En este juicio no había nadie más que Daniel. No se nos ha llamado ni como testigos ni como acusados'

"Cuántas responsabilidades políticas más puede haber cuando el propio partido ha desaparecido. En este juicio no había nadie más que Osàcar. No se nos ha llamado ni como testigos ni como acusados", ha subrayado Mas, que recientemente anunció su renuncia a presidir el PDeCAT.

No entiende que se acuse a Osàcar de tráfico de influencias cuando, a su juicio, no se ha investigado la adjudicación pública a través del Palau de la Música: "Si tú acusas a alguien de cobrar comisiones es porque crees que se han alterado los contratos de obra pública, y si no analizas estos contratos no lo puedes saber".

Para Mas, desde su conocimiento, nunca se han demostrado irregularidades en la adjudicación de obra pública, por lo que "no puede haber trato de favor", y ha asegurado que toda relación entre CDC y el Palau de la Música se construyó durante los años 90 cuando no estaban ni él ni Osàcar.