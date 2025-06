Javier Chicote: "Santos Cerdán no se esperaba que del Tribunal Supremo iba a ir a Soto del Real"

Santos Cerdán ha declarado este lunes frente al juez del Tribunal Supremo que ha decretado prisión provisional sin fianza. Y, durante la tarde, el exsocialista ingresaba en el centro penitenciario de Soto del Real, en Madrid.

Como señala Ana Pastor, Santos Cerdán "ha sido bastante coherente" desde que se publicó el informe de la UCO. La periodista indica que el exsecretario de organización socialista afirmaba que hasta que no llevara a cabo su declaración no iba a hablar para la prensa, algo que, finalmente, no se podrá cumplir debido a su ingreso en prisión.

Pilar Velasco recuerda que cuando Cerdán leía en el Congreso de los Diputados el informe de la UCO "se iba buscando". "Estuvo casi una hora leyendo su informe y dijo que iba a hablar, pero, "no hubo rueda de prensa, no hubo explicación y no la ha habido hoy". "Es verdad que el silencio de Santos Cerdán es elocuente", añade, "podía haberlo hecho a través de entrevistas, como Ábalos o Koldo".

"Está guardando silencio y eso genera inquietud en el Gobierno", añade, "no sabemos cuál va a ser su estrategia de comunicación". "Muchos nos hemos quedado con las ganas de que hablara", responde Javier Chicote. El periodista afirma que la última vez que habló con él, a través de mensajes, el 18 de junio, y que el propio Cerdán le dijo que hablaría después de declarar.

"No se esperaba que del Tribunal Supremo iba a ir a Soto del Real", añade. "Me llama mucho la atención", responde Pastor, "nosotros no sabemos lo que ha hecho Cerdán, pero, si alguien ha hecho algo, lo saben". "El ha dicho siempre, a su entorno más próximo, que es inocente", concluye Chicote.