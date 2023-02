Liza es una joven ucraniana que acostumbraba a venir los veranos a España con un programa de acogida. Su familia española eran Eva y Josema, una pareja de Irún que ha narrado en El Objetivo cómo vivieron el estallido de la guerra en Ucrania y la incertidumbre por no saber de su hija de acogida en más de un mes.

Josema recuerda el 24 de febrero de 2022 como un día en el que no se separaba de la televisión, sin poder creerse lo que veía y escuchaba y asegura que se quedó impactado con las imágenes de filas de tanques que nos llegaban a España desde Ucrania. Eva cuenta además que justo el día anterior estuvieron hablando con Liza: "Le dijimos que se escuchaban malas noticias y ella nos dijo que no iba a pasar nada, que era imposible que empezase una guerra". Después de esa conversación, cuenta, no hubo comunicación durante un mes y medio "con toda la preocupación que supuso".

La joven explica que estuvo todo ese tiempo "sin luz ni cobertura ni nada". Fue ya en abril, cuando pudieron llegar a casa de un familiar, cuando pudo comunicarse con sus padres de acogida.