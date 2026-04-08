Miguel Sebastián confirma: "La guerrita de Trump y Netanyahu la vamos a pagar los consumidores de petróleo con un peaje permanente"

El profesor de Economía, Miguel Sebastián, analiza los efectos económicos que ha tenido el alto al fuego que han firmado, durante 15 días, EEUU e Irán. En el vídeo, su intervención completa.

Irán y EEUU llegaron esta madrugada a un alto al fuego de 15 días. Finalmente, Trump no cumplió sus amenazas. Un gran 'taco', como vaticinaba el profesor de Economía Miguel Sebastián: "Yo le daba un 30% de probabilidades. Al final se ha cumplido que el 'taco' al que yo daba el 70%. Ha sido la salida lógica, porque creo que Trump busca cómo salir de este atolladero en el que se ha metido con Netanyahu, quien sigue con su propia guerra, algo que es intolerable".

Tras esta tregua, "los mercados están aliviados", afirma el profesor confesando, no obstante, que "anoche esperaba una caída mayor del petróleo de la que hemos tenido". En estos momentos, explica, hay una doble incertidumbre de cómo va a terminar esto.

En primer lugar, es cierto que "por primera vez en un mes se ve ya una cierta salida a la crisis de que va a haber una salida negociada, aunque seguramente el régimen iraní va a salir reforzado de esta crisis, pero sigue habiendo incertidumbre de qué es lo que puede pasar, porque estamos ante una persona muy cambiante y muy, muy poco previsible", afirma Sebastián.

Y en segundo lugar, la otra fuente de incertidumbre, añade Sebastián, es el desconocimiento sobre lo que puede pasar con el peaje de Ormuz: "Porque si hay un peaje ya será un coste permanente sobre el precio del petróleo. Aunque sea unos dólares por barril, eso va a encarecer el barril de forma permanente y va a querer decir que vamos a pagar la guerrita de Trump y Netanyahu los consumidores de petróleo de Asia y de Europa y los consumidores de petróleo de Oriente Medio. Y lo vamos a pagar para siempre con un peaje permanente".

"Y creo que todo esto también el mercado lo está descontando", concluye, poniendo como ejemplo que el gas ha caído prácticamente a los niveles que tenía en los primeros días después del ataque sobre Irán, y en cambio el petróleo no, sino que se ha quedado en los 90 y tantos. En el vídeo podemos ver al completo su intervención y análisis.

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