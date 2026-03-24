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Este miércoles, en laSexta, especial 'El Objetivo: Pánico energético': Ana Pastor entrevista a Gabriel Rufián

Ana Pastor dirige este miércoles una edición especial en directo de 'El Objetivo' en la semana en la que se cumple el ultimátum dado por Trump a Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz. La periodista entrevista a Gabriel Rufián.

Este miércoles, en laSexta, especial 'El Objetivo: Pánico energético': Ana Pastor entrevista a Gabriel Rufián

Ana Pastor dirige mañana miércoles una edición especial en directo de 'El Objetivo' en la semana en la que se cumple el ultimátum dado por Trump a Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz en laSexta a partir de las 23:00 horas

La periodista entrevista al portavoz de ERC Gabriel Rufián, aprovechando la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, y contará con el exministro José Manuel García-Margallo; la diputada de Más Madrid Tesh Sidi y el economista Gonzalo Bernardos, entre otros expertos.

Esta edición especial de 'El Objetivo' con Ana Pastor podrá seguirse a través de Antena 3 Internacional y atresplayer.

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