Este miércoles, en el especial de El Objetivo, Ana Pastor analiza las ambiciones de Donald Trump desde Groenlandia

Ana Pastor aportará una visión de la situación en torno a Groenlandia y analizará cómo se están viviendo sobre el terreno las amenazas de anexión efectuadas por el presidente de EE.UU. Este miércoles, en laSexta.

Mañana miércoles, a partir de las 22:45 horas en laSexta, Ana Pastor llevará a cabo una edición especial de 'El Objetivo' desde Groenlandia para analizar la situación en torno a esta isla danesa.

El programa de Ana Pastor emite este especial tras haberse intensificado las amenazas de anexión por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha ido escalando en su pretensión de hacerse con dicho territorio, según su versión, para que no caiga en manos chinas o rusas.

Pastor, desde Groenlandia, aportará una visión cercana sobre cómo se está viviendo esta tensa situación por parte de los habitantes del territorio, que han mostrado su postura contraria a dicha iniciativa de la Administración Trump. Asimismo, analizará cómo Dinamarca y la Unión Europea están respondiendo a esta amenaza y cómo podría influir en las relaciones con Washington, ya bastante tensa a causa de la política de defensa y la OTAN.

Esta edición especial de 'El Objetivo de Ana Pastor' podrá seguirse también a través atresplayer.

El programa alcanza su especial más visto de la historia con 'La Venezuela de Trump'

'El Objetivo' de Ana Pastor consiguió el domingo 4 de enero, con su edición dedicada a analizar la situación generada tras la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, su especial más visto de la historia: 1.044.000 seguidores de media y 4.179.000 espectadores únicos, siendo también lo más visto de la cadena en la jornada.

El programa dirigido y presentado por Ana Pastor alcanzó en esta emisión un 8,5%, que supone también su mejor cuota desde el 3 de noviembre de 2024 (con la cobertura sobre la DANA) y lideró sobre sus competidores privados (a +1,9 puntos sobre la primera cadena de su grupo competidor y +3,5 puntos sobre su rival directo). Además, anotó un 12,2% entre los públicos de 25 a 34 años, siendo líder absoluto, al igual que en Madrid también, ámbito en el que firmó un destacado 13,6%.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.