Ana Pastor desvela cómo ha recibido Groenlandia la oferta económica de Trump: "Ha sentado muy mal, les parece una humillación"

Desde Nuuk, capital de Groenlandia, Ana Pastor explica en este vídeo la opinión de los groenlandeses sobre la propuesta de Donald Trump de dar 100.000 euros a cada habitante a cambio de la isla.

Ana Pastor se encuentra en Groenlandia, convertida en el principal foco de la política internacional tras convertirse en el nuevo objetivo de Donald Trump, que ya asegura que tendrá la isla "de una forma o de otra".

Desde Nuuk, la capital de la isla en la que vive cerca de la mitad de la población, la periodista muestra cómo es el día a día de sus ciudadanos y cómo han recibido la propuesta de Trump de ofrecer a cada groenlandés 100.000 euros a cambio de la isla.

"Ha sentado muy mal, les parece una humillación", afirma Pastor en el vídeo sobre estas líneas, donde añade que "una cosa es pedir la independencia de Dinamarca y otra es que este señor venga con una chequera que les parece bastante escasa para vender su alma, no sabemos si al diablo".

Como anécdota, Ana Pastor señala que en los chats de padres del colegio en Groenlandia se ha pasado de enviar muchos memes sobre Trump a "tomárselo más en serio y estar un poco preocupados y asustados".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.