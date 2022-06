Gonzalo Bernardos no ha podido esconder su "enfado" con el hecho de que las eléctricas y las empresas de carburantes estén "forrándose" en el contexto de alta inflación que vivimos en la actualidad. En El Objetivo, el economista pide "buscar culpables" ante esta situación, enumerando las distintas patas del tejido económico de España.

"Me parece increíble y me enfado mucho cuando un ejecutivo como Josu Jon Imaz -CEO de Repsol- nos toma por tontos y nos dice que el margen de Repsol es mínimo. Le diría a estos señores que pueden ser muy listos, pero el resto de tontos no tenemos un pelo", critica.

Bernardos también carga contra el Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, al que sugiere que, "antes de dar consejos", se meta "con los que dependen de él", que son los directivos de los bancos y sus sueldos. "¿Alguien se cree que los banqueros no se van a forrar? Señor Hernández de Cos, controle los sueldos de los grandes ejecutivos", zanja el economista.