Celia Villalobos no acabó de ser muy fan de Pablo Casado. La exdiputada del PP choca con Ignacio Escolar al recordar la posición del exlíder del PP en la anterior moción de censura de Vox, reconociendo que "hizo un buen discurso".

"A mí Pablo Casado no me gustó nunca", añade Villalobos, que asegura que "no es Abascal ni Vox quien se ha presentado a la moción de censura" y poniendo a Ramón Tamames en el centro de la diana.

"Vox presenta a un candidato que no tiene absolutamente nada que ver con ellos con un único objetivo: que se celebren elecciones generales", opina en El Objetivo.