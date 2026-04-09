Baltasar Garzón explica qué es el Estatuto de Roma: la única vía para que actúe la CPI contra los crímenes de guerra e Irán

Baltasar Garzón cree que "Netanyahu nunca pensó que el alto del fuego iba a ser positivo" y que, por ello, "lo está demostrando". Denuncia que existe "una parálisis internacional", que son los ciudadanos los que están protestando contra la guerra sin que "haya iniciativas".

La tregua de dos semanas entre Estados Unidos e Irán ha terminado, lo que plantea interrogantes sobre el futuro del conflicto en Oriente Medio. En un especial de El Objetivo, Ana Pastor entrevistó al magistrado Baltasar Garzón, quien señaló que las acciones en este conflicto chocan con la legalidad internacional, pero no afectan a Estados Unidos e Israel, los principales actores. Garzón critica la "parálisis internacional" y destaca que los ciudadanos protestan, pero no se toman iniciativas. Propone que países como Irán o Líbano podrían recurrir al Estatuto de Roma para solicitar la intervención de la Corte Penal Internacional.

En la noche de este miércoles, la tregua sellada entre Estados Unidos e Irán para un alto el fuego de dos semanas ha llegado a su fin. Por ello, en el especial de El Objetivo nos hemos preguntado: "Trump, ¿y ahora qué?".

Para ayudar a aclarar los posibles escenarios que se van a dar en esta guerra en Oriente Medio, ahora que se habla de violaciones del acuerdo y de la legalidad internacional, Ana Pastor ha entrevistado al magistado Baltasar Garzón. Considera que las leyes internacionales y las acciones dadas en este conflicto chocan con la legalidad. "Tienen repercusiones, pero no para Estados Unidos e Israel, que son los actores principales".

Además, ha expresado que "Netanyahu nunca pensó que el alto del fuego iba a ser positivo" y que, por ello, "lo está demostrando". Por todo ello, denuncia que existe "una parálisis internacional". Garzón cree que los responsables internacionales no se están moviendo "en absoluto", que son los ciudadanos los que están protestando contra la guerra, "pero no se toma ninguna iniciativa".

Y eso que, según explica, alternativas hay. Baltasar Garzón ha argumentado que países afectados como Irán o Líbano pueden acudir al Estatuto de Roma. Concretamente a su artículo 12.3, que recoge que, aunque no seas parte del Estatuto de Roma, puedes pedir la intervención de la Corte Penal Internacional. Así, sería "aceptable" la posibilidad de una acción judicial de este alto tribunal.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.