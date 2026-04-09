Ahora

Trump, ¿Y ahora qué?

Baltasar Garzón explica qué es el Estatuto de Roma: la única vía para que actúe la CPI contra los crímenes de guerra e Irán

Baltasar Garzón cree que "Netanyahu nunca pensó que el alto del fuego iba a ser positivo" y que, por ello, "lo está demostrando". Denuncia que existe "una parálisis internacional", que son los ciudadanos los que están protestando contra la guerra sin que "haya iniciativas".

el-objetivo-baltasar-garzon

En la noche de este miércoles, la tregua sellada entre Estados Unidos e Irán para un alto el fuego de dos semanas ha llegado a su fin. Por ello, en el especial de El Objetivo nos hemos preguntado: "Trump, ¿y ahora qué?".

Para ayudar a aclarar los posibles escenarios que se van a dar en esta guerra en Oriente Medio, ahora que se habla de violaciones del acuerdo y de la legalidad internacional, Ana Pastor ha entrevistado al magistado Baltasar Garzón. Considera que las leyes internacionales y las acciones dadas en este conflicto chocan con la legalidad. "Tienen repercusiones, pero no para Estados Unidos e Israel, que son los actores principales".

Además, ha expresado que "Netanyahu nunca pensó que el alto del fuego iba a ser positivo" y que, por ello, "lo está demostrando". Por todo ello, denuncia que existe "una parálisis internacional". Garzón cree que los responsables internacionales no se están moviendo "en absoluto", que son los ciudadanos los que están protestando contra la guerra, "pero no se toma ninguna iniciativa".

Y eso que, según explica, alternativas hay. Baltasar Garzón ha argumentado que países afectados como Irán o Líbano pueden acudir al Estatuto de Roma. Concretamente a su artículo 12.3, que recoge que, aunque no seas parte del Estatuto de Roma, puedes pedir la intervención de la Corte Penal Internacional. Así, sería "aceptable" la posibilidad de una acción judicial de este alto tribunal.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El alto el fuego salta por los aires: Irán carga contra Israel por los ataques a Líbano y cierra el estrecho de Ormuz mientras EEUU mantiene sus "líneas rojas"
  2. Primero amenaza y luego recula: el fenómeno TACO debilita a Trump frente a los suyos y se convierte en una broma global
  3. La Guardia Civil ve "dudas" en la cualificación de los operarios que revisaron la vía de Adamuz seis meses antes del accidente
  4. Un ministro como Ábalos, un asesor como Koldo y normas eludibles: seis sencillos pasos para enchufar a tu amiga y tu novia en empresas públicas
  5. Relojes de contrabando para futbolistas: Andorra investiga desde los 415.000 euros pagados por Thomas Partney a los 58.000 por Santi Cazorla
  6. 'Los Ángeles de Charlie' celebran medio siglo de revolución (casi) feminista: tres mujeres en un rol hasta entonces masculino bajo las órdenes de un señor invisible